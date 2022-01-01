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Клаудия Шиффер

Claudia Schiffer
Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер Claudia Schiffer
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Дата рождения
25 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Клаудия Шиффер

Фильмография Клаудия Шиффер
Реальная любовь
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.0
Образцовый самец
Образцовый самец
комедия 2001, США / Австралия / Германия
7.0
Черное и белое
Черное и белое
мюзикл, драма, триллер 1999, США
4.0
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