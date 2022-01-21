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Крис Маршалл
Крис Маршалл
Kris Marshall
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Kris Marshall
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Дата рождения
1 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Крис Маршалл
Родился 1 апреля 1973 года. Бат, Великобритания.
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Фильмография Крис Маршалл
Убийственный ланч Пола Дуда
боевик, комедия, триллер
2021, Великобритания
6.0
Послесвадебный разгром
комедия
2016, США
5.0
Свадебный разгром
комедия
2012, Великобритания / Австралия
6.0
Легкое поведение
комедия, мелодрама
2008, Великобритания / США
6.0
Смерть на похоронах
комедия, драма
2007, США
7.0
Освободите Джимми
комедия, анимация
2006, Норвегия / Великобритания
6.0
Венецианский купец
комедия, драма
2004, США / Италия / Люксембург / Великобритания
8.0
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
7.0
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