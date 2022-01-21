Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Крис Маршалл

Крис Маршалл

Kris Marshall
Крис Маршалл
Крис Маршалл Kris Marshall
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 апреля 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Крис Маршалл

Родился 1 апреля 1973 года. Бат, Великобритания.

Фильмография Крис Маршалл
Убийственный ланч Пола Дуда
Убийственный ланч Пола Дуда
боевик, комедия, триллер 2021, Великобритания
6.0
Послесвадебный разгром
Послесвадебный разгром
комедия 2016, США
5.0
Свадебный разгром
Свадебный разгром
комедия 2012, Великобритания / Австралия
6.0
Легкое поведение
Легкое поведение
комедия, мелодрама 2008, Великобритания / США
6.0
Смерть на похоронах
Смерть на похоронах
комедия, драма 2007, США
7.0
Освободите Джимми
Освободите Джимми
комедия, анимация 2006, Норвегия / Великобритания
6.0
Венецианский купец
Венецианский купец
комедия, драма 2004, США / Италия / Люксембург / Великобритания
8.0
Реальная любовь
Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Драма на побережье: появился трейлер второго сезона сериала «Сэндитон» по роману Джейн Остин Главная героиня пытается склеить разбитое сердце, в то время как ее младшая сестра переживает свои первые романтические приключения.
Написать
21 января 2022 16:33
Второй сезон костюмированной мелодрамы «Сэндитон» выйдет в марте — доступны первые кадры из новых серий Главная героиня окунется в новые романтические приключения вместе со своей младшей сестрой.
Написать
21 октября 2021 16:01
СССР против США на Луне в свежем тизере второго сезона «Ради всего человечества» Дата возращения шоу пока держится в тайне. 
Написать
27 июля 2020 14:29
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши