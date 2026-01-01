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Мадлен Джабраилова
Madlen Dzhabrailova
Киноафиша
Персоны
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Madlen Dzhabrailova
Дата рождения
19 декабря 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
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Биография Мадлен Джабраиловой
Родилась 19 декабря 1970 года. Москва, СССР (Россия).
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Другие проекты Мадлен Джабраиловой
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Война и мир. Начало романа
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12+
Одна абсолютно счастливая деревня
Билеты
18+
Триптих
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