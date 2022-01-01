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Андрей Казаков
Андрей Казаков
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Андрей Казаков
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Дата рождения
27 сентября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Вентспилс, СССР (Латвия)
Рост
186 см
Биография Андрея Казакова
Родился 27 сентября 1965 года. Вентспилс, СССР (Латвия).
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Фильмография Андрея Казакова
Невидимки
комедия
2014, Россия
6.0
45 секунд
мелодрама
2013, Россия
5.0
Стальная бабочка
криминал, детектив, драма
2012, Россия
7.0
Ванька Грозный
комедия, мелодрама
2008, Россия
6.0
Муж на час
мелодрама, комедия
2007, Россия
2.0
Падение в небеса
мистика, драма
2007, Россия
0.0
Медвежья охота
боевик, драма
2007, Россия
6.0
Девять Семь Семь
драма, фантастика
2006, Россия
5.0
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