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Данис Танович
Данис Танович
Danis Tanovic
О персоне
Фильмография
Данис Танович
Danis Tanovic
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Дата рождения
20 февраля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Даниса Тановича
Родился 20 февраля 1969 года. Зеница, Босния и Герцеговина.
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Фильмография Даниса Тановича
Убийства по открыткам
драма, детектив
2020, Великобритания / США
5.0
Тигры
триллер, драма
2014, Индия / Франция
7.0
Цирк "Колумбия"
драма
2010, Германия / Франция / Великобритания / Словения / Бельгия / Сербия / Босния и Герцеговина
6.0
Сортировка
триллер, драма, мистика
2009, Ирландия / Бельгия
7.0
Ад
драма
2005, Франция / Италия / Бельгия / Япония
5.0
11 сентября
документальный, драма
2002, Великобритания / Египет / Япония / Франция / Мексика / США / Иран
6.0
Ничья земля
военный, комедия, драма
2001, Франция / Великобритания / Италия / Босния и Герцеговина / Словения / Бельгия
7.0
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