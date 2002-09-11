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11 сентября
Киноафиша Фильмы 11 сентября 11 сентября, 2002: актеры и роли
11'09''01 - September 11 11 сентября 2002 / Великобритания / Египет / Япония / Франция / Мексика / США / Иран
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11 сентября, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юссеф Шахин Амос Гитай Amos Gitai Алехандро Гонсалес Иньярриту Алехандро Гонсалес Иньярриту Alejandro González Iñárritu Сёхэй Имамура Shohei Imamura Клод Лелуш Клод Лелуш Claude Lelouch Кен Лоуч Кен Лоуч Ken Loach Самира Махмальбаф Samira Makhmalbaf Мира Наир Мира Наир Mira Nair Идрисса Уэдраого Idrissa Ouédraogo Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Данис Танович Данис Танович Danis Tanovic
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