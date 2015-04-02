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Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес
Киноафиша Фильмы Алиса в стране чудес Отзывы о мультфильме «Алиса в стране чудес»
Alice in Wonderland Алиса в стране чудес 1951 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о мультфильме «Алиса в стране чудес»

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wildtime 2 апреля 2015, 12:51
Фильм красивый, но не более... на один просмотр. Смотрели в 3-Д в Озерках.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sash 2 апреля 2015, 12:51
Помню ходил с ребенком 6ти лет, не смогли досидеть до половины ребенок плакал от страха... :( Ушли. Вобщем то, говорили, что это не классическая версия доброй Алисы, но надеялся. Потом таки досмотрел, фильм явно не детский и откровенно говоря, не ахти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мечта 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм,графика не реальная)новая экранизация,новый жанр и мне очень понравилась сказка,своим детям обязательно покажу...Джонни Депп молодчик
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
berestovairis 10 апреля 2020, 13:18
Оценка
Мультик замечательный, нравятся безумные приключения Алисы, отличное музыкальное сопровождение.
10 апреля 2020, 13:18 Ответить
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