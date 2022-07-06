Наша рецензия

После прочтения релиза, кажется, что этот фильм очередной молодежный ужастик, где группа подростков (в данном случае группа баскетболистов) стала жертвой чудовища, которое просыпается каждые 23 года весной и 23 дня поедает людей. И началось… Десять негритят остались пообедать, один поперхнулся и их осталось девять. Первые на обед пошли взрослые: тренеры и водитель автобуса. Потом еще и еще. При всей непонятности, что это за чудовище и откуда оно взялось (если вы не смотрел первую часть), его,…