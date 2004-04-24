Спустя год после зверского убийства девочки, которое так и не было раскрыто, около полицейского участка появляется нагой мальчик, весь залитый кровью. Шерифу Джеку Шепарду необходимо выяснить, кто этот мальчик, и что он сотворил. А для этого нашему герою, винящему только себя в смерти той девочки, придется встретиться лицом к лицу со своими страхами. Чего Джек не знает, так это того, что сей путь приведет его прямиком к невообразимому ужасу. До рассвета живые заплатят за всю боль, которую испытали мертвые.
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