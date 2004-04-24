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Постер фильма Месть мертвецов
5.4
Киноафиша Фильмы Месть мертвецов
5.4

Месть мертвецов

, 2004
Shallow Ground
Россия / ужасы / 18+
Постер фильма Месть мертвецов
5.4

О фильме

Спустя год после зверского убийства девочки, которое так и не было раскрыто, около полицейского участка появляется нагой мальчик, весь залитый кровью. Шерифу Джеку Шепарду необходимо выяснить, кто этот мальчик, и что он сотворил. А для этого нашему герою, винящему только себя в смерти той девочки, придется встретиться лицом к лицу со своими страхами. Чего Джек не знает, так это того, что сей путь приведет его прямиком к невообразимому ужасу. До рассвета живые заплатят за всю боль, которую испытали мертвые.

В ролях

Стэн Кирш
Stuart Dempsey
Патришиа МакКормак
Helen Reedy
Линдси Стоддарт
Линдси Стоддарт
Laura Russell
Рокки Маркетт
Boy
Натали Авиталь
Darby Owens
Джон Капелос
Стив Истин
Detective Russell
Шери Фостер
Маршалл Оллман
Маршалл Оллман
Тимоти В. Мерфи
Тимоти В. Мерфи
Jack Sheppard
Крис Хендри
Albert Underhill
Тара Киллиан
Amy Underhill
Режиссер Шелдон Уилсон
Сценарист Шелдон Уилсон
Композитор Steve London
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 24 апреля 2004
Дата выхода
28 апреля 2005 Россия Вест
28 апреля 2005 Беларусь
29 июля 2005 Великобритания
15 сентября 2005 Германия
28 апреля 2005 Казахстан
16 августа 2005 Канада
28 июня 2005 США
28 апреля 2005 Украина
20 апреля 2006 Франция
MPAA R
Бюджет $72 000
Производство Deco Filmworks
Другие названия
Shallow Ground, L'écorché, Bajo tierra, Living Blood, Madal maa, Pesadillas, Plitka zemlja, Płytko pod ziemią, Shallow ground - Misteri sepolti, Shallow ground: Bajo tierra, Terra Rasa, Terreno Estreito, Üzenet a túlvilágról, Ο εφιάλτης επιστρέφει, Месть мертвецов, 鬼霧重重

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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