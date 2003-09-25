«Джиперс Криперс 2»: Рецензия Киноафиши

После прочтения релиза, кажется, что этот фильм очередной молодежный ужастик, где группа подростков (в данном случае группа баскетболистов) стала жертвой чудовища, которое просыпается каждые 23 года весной и 23 дня поедает людей.

И началось… Десять негритят остались пообедать, один поперхнулся и их осталось девять. Первые на обед пошли взрослые: тренеры и водитель автобуса. Потом еще и еще.

При всей непонятности, что это за чудовище и откуда оно взялось (если вы не смотрел первую часть), его, так сказать, физические особенности показаны в точных деталях: высокого роста, вид нездоровый, зеленый, неприятная внешность, имеется одна особенность строения носа - ноздря, находящаяся непосредственно на переносице - глаза безумные, волосы седые, имеет два больших крыла, высокая физическая подготовка, в одежде хорошим вкусом не отличается, вооружен и очень опасен.

Для тех, кто видел этот ужастик первый раз режиссер, бросил наживку - одна из болельщиц команды оказывается ясновидящей! Вот через нее, то мы и узнаем, точнее от мертвого мальчика, что это за чудовище и что оно вообще хочет, что предпочитает в еде, какой у него вкус и т.д. :)

Интересно было то, что подросткам, несмотря на свою беспомощность, все-таки удалось разнести монстру башку колом, освобождая от его когтистых лап своего приятеля. Чудовище упало, замерло и долго притворялось мертвым, что по своей сути до этого в ужастиках в начале фильма доселе не наблюдалось, его непременно все потрогали и оскорбили его дьявольскую сущность, на что, конечно же, оно вскочило и оторвало голову первому попавшемуся подростку и съело. От этого у него выросла новая зеленая чудесная голова!

Но как оказалось, монстр был гурманом и смаковником. Выбирал он только тех, кто лучше пах, нет, не сам человек (он же не фетишист… хотя :)), его страх. И вот, смотрит он на бедняжек подростков через стекло и облизывается, ухмыляется и выбирает себе новую жертву, как дитя в кондитерской, только пальчиком показывает.

И началась тут смута и раскол в рядах баскетболистов: на обреченных (на которых пальчиком показывали) и на надеющихся спастись. А ясновидящая только и повторяла: «Все равно найдет!».

И вдруг, о чудо, на помощь им пришел фермер – папа, чей сын стал жертвой этого монстра (ну не могу я его называть Джиперс Криперс). Что тоже необычный факт в своем роде. Из последних многочисленных молодежных ужастиков, месть как средство борьбы с различными тварями давно не замечалась, главное было спасти свою шкуру. Стряляя гарпуном как заправский контрабандист в Японском море, он поражал монстра, но тот летал в небе аки ястреб. При потере некоторых конечностей чудовище умирало так же долго, как «умирающий лебедь» Волочковой и превратилось с боем часов в тыкву, то есть заснуло, все-таки 23 дня-то уже прошло. А значит, отсюда следует, что увидим мы его в следующей части, с чем вас и поздравляю!