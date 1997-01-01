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Змеиный источник Змеиный источник
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Змеиный источник, 1997

1997 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

1990-е годы. Студентка педагогического вуза Дина Сергеева проходит практику в провинциальном городке. Вскоре у нее завязываются отношения с местным врачом Алексеем, но, как оказалось, Дина – не единственная женщина в его жизни. Алексей уже женат на красавице Зиночке, мало того, в их семье ожидается прибавление. Однажды Дина находит на пляже обезображенный труп своей соперницы… и сразу же становится главной подозреваемой. Несмотря на множество улик и давление со стороны горожан, она твердо намерена доказать свою невиновность.

  • Создатели фильма называют его первым в России психологическим триллером. 
  • Главные женские роли в картине исполнили дебютантки – Екатерина Гусева предстала в образе молодой учительницы Дины Сергеевой, а Екатерина Вуличенко – в образе ее соперницы Зиночки. 
  • Фильм открывается живописной сценой – видом Кремля Великого Новгорода. Эти кадры были сняты в самую последнюю очередь. 
  • Продолжительность съемок составила всего 26 дней. Основными местами съемок стали поселки городского типа Шарапова Охота и Пролетарский, расположенные в Московской области.
  • «Змеиный источник» – дебютная картина режиссера Николая Лебедева. 
  • Героиню Екатерины Вуличенко озвучила другая актриса – Мария Порошина.

Провинциальная история, красиво разыгранная в духе зловещего детектива. Городок, куда приезжает на практику студентка педагогического института Дина, парализован страхом. Серия загадочных убийств внешне похожих друг на друга девушек заставляет жителей думать, что в городе орудует настоящий маньяк.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 1 января 1997
Премьера в мире 1 января 1997
Возраст 12+
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Змеиный источник 1 постер
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