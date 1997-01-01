Змеиный источник, 1997

1990-е годы. Студентка педагогического вуза Дина Сергеева проходит практику в провинциальном городке. Вскоре у нее завязываются отношения с местным врачом Алексеем, но, как оказалось, Дина – не единственная женщина в его жизни. Алексей уже женат на красавице Зиночке, мало того, в их семье ожидается прибавление. Однажды Дина находит на пляже обезображенный труп своей соперницы… и сразу же становится главной подозреваемой. Несмотря на множество улик и давление со стороны горожан, она твердо намерена доказать свою невиновность.
Провинциальная история, красиво разыгранная в духе зловещего детектива. Городок, куда приезжает на практику студентка педагогического института Дина, парализован страхом. Серия загадочных убийств внешне похожих друг на друга девушек заставляет жителей думать, что в городе орудует настоящий маньяк.