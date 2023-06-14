Сара Полли договаривается о режиссерском кресле игрового ремейка «Бемби»

Игровой ремейк классического мультфильма Disney «Бемби» должен в скором времени получить режиссера. Как сообщает Deadline, о постановке киноверсии договаривается создательница драмы «Говорят женщины» Сара Полли. За адаптированный сценарий упомянутой картины Полли получила премию «Оскар», что стало для нее мощным карьерным прорывом.

Анимационный оригинал 1942 года снят по мотивам книги австрийского журналиста Феликса Зальтена. В центре сюжета — маленький олененок Бемби, обитающий в лесу вместе с другими животными. Его жизнь кардинально меняется, когда его маму убивает охотник. Из-за этого малышу приходится учиться самостоятельности. Детали современной версии пока неизвестны, но вряд ли основные сюжетные ходы будут как-либо кардинально отличаться от оригинала. По данным инсайдеров, это будет мюзикл с песнями кантри-певицы Кейси Масгрейвс.

Разработка проекта идет уже несколько лет. За этот период над адаптацией трудились Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт») и Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница»). Последний вариант сценария подготовили авторы биографической драмы с Томом Хэнксом «Прекрасный день по соседству» Мика Фитцерман-Блю и Ной Харпстер. Исполнительными продюсерами «Бемби» выступают Крис Вайц («Пиноккио») и Пол Вайц («Моцарт в джунглях»).