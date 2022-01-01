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Факультет Факультет
Киноафиша Фильмы Факультет Факультет, 1998: актеры и роли
The Faculty Факультет 1998 / США
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Факультет, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес Роберт Родригес Robert Rodriguez
В ролях
Элайджа Вуд Элайджа Вуд Elijah Wood Джош Хартнетт Джош Хартнетт Josh Hartnett Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick Фамке Янссен Фамке Янссен Famke Janssen
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