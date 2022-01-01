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Факультет
Факультет, 1998: актеры и роли
The Faculty
Факультет
1998 / США
7.5
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.5
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Факультет, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
В ролях
Элайджа Вуд
Elijah Wood
Джош Хартнетт
Josh Hartnett
Сальма Хайек
Salma Hayek
Роберт Патрик
Robert Patrick
Фамке Янссен
Famke Janssen
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