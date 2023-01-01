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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006: актеры и роли
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 2006 / США
8.4 Оцените
189 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гор Вербински Гор Вербински Gore Verbinski
В ролях
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Джек Девенпорт Джек Девенпорт Jack Davenport Билл Найи Билл Найи Bill Nighy Джонатан Прайс Джонатан Прайс Jonathan Pryce Ли Эренберг Макензи Крук Макензи Крук Mackenzie Crook Кевин МакНэлли Кевин МакНэлли Kevin McNally Дэвид Бэйли Дэвид Бэйли David Bailie Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Том Холландер Том Холландер Tom Hollander Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Мартин Клебба Мартин Клебба Martin Klebba Дэвид Шофилд David Schofield Алекс Нортон Alex Norton Лорен Мэхер Ней Адамсон Джимми Руссунис Jimmy Roussounis Морэй Тредуэлл Энтони Патрицио Anthony Patricio Сэн Шелла
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