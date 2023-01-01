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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006: актеры и роли
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
2006 / США
8.4
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189
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гор Вербински
Gore Verbinski
В ролях
Джонни Депп
Johnny Depp
Орландо Блум
Orlando Bloom
Кира Найтли
Keira Knightley
Джек Девенпорт
Jack Davenport
Билл Найи
Bill Nighy
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Ли Эренберг
Макензи Крук
Mackenzie Crook
Кевин МакНэлли
Kevin McNally
Дэвид Бэйли
David Bailie
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Том Холландер
Tom Hollander
Наоми Харрис
Naomie Harris
Мартин Клебба
Martin Klebba
Дэвид Шофилд
David Schofield
Алекс Нортон
Alex Norton
Лорен Мэхер
Ней Адамсон
Джимми Руссунис
Jimmy Roussounis
Морэй Тредуэлл
Энтони Патрицио
Anthony Patricio
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