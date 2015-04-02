Наша рецензия

Гор Вербински – гениальный мастер аттракциона. Это стало очевидно с первой же его полнометражной картиной – «Мышиной охотой», так до сих пор, в общем-то, и не превзойденной. Позже Вербински несколько отклонился с намеченного курса в липком и малопривлекательном «Звонке», но «Пираты Карибского моря» – киновизуализация одноименного диснеевского аттракциона – стали его визитной карточкой и золотой жилой: уже вовсю кипит подготовка к третьей части, и похоже, что корсарский клондайк стал для этого…