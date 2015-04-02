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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Киноафиша Фильмы Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Отзывы о фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 2006 / США
8.4 Оцените
191 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Гор Вербински – гениальный мастер аттракциона. Это стало очевидно с первой же его полнометражной картиной – «Мышиной охотой», так до сих пор, в общем-то, и не превзойденной. Позже Вербински несколько отклонился с намеченного курса в липком и малопривлекательном «Звонке», но «Пираты Карибского моря» – киновизуализация одноименного диснеевского аттракциона – стали его визитной карточкой и золотой жилой: уже вовсю кипит подготовка к третьей части, и похоже, что корсарский клондайк стал для этого…

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Jessy 2 апреля 2015, 12:51
Ребята! Я тоже скачала трейлер к фильму, но я не могу посмотреть. Я меня установлен обычный Windows Media Player 10.0 и когда я пытаюсь посмотреть он пишет "Файл имеет расширение, которое не распознается проигрывателем". Что мен делать? Помогите!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eboot 2 апреля 2015, 12:51
Может надо quick time установить?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jessy 2 апреля 2015, 12:51
quick time-это программа для просмотра видео? Надо попробовать... Спасибо!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jessy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Nice, 21/04/2006 - 15:01:07):Играть будут Уилл Смит и Холли Берри



ЧТО???????!!!!!!!

Да-да! Чистая правда? Nice, а Вы что, не слышали, что они(Кира и Блум) в последний момент отказались? Кстати, "Куик Тайм" не помог :-(
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Silence_mbh 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taurus от 03/01/2006 - 15:00:17




ну уж не говорите! както раз сидели вдвоем на киносеансе и никто ничего не сказал! 8)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лиса_алиса 2 апреля 2015, 12:51
скорей бы!!! чего они так долго тянули ведь сняли уже очень-очень давно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Green 2 апреля 2015, 12:51
Леди и Джентельмен.

КТО НЕ ПОЙДЁТ НА ФИЛЬМ ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ СУНДУК МЕРТВЕЦА,

НАЙДУ И ПРИДУШУ ЛИЧНО!!!!!

Я уже посмотрел и скажу ЭТО, шедевр Лукас может засунуть себе своих звёзных войн в ....! Вы будете подпрыгивать от ужаса и падать под кресло от смеха ✊ ✊ !!!!!!!!!

КОНЕЦ ПРОСТО ЧУМА! Дэви Джонст и его команда Полный улёт и даже круче чем скелеты из первой части! Драки - ЗАЧОТ!

Говорят что все последущие части хужу чем самая первая, но ПИРАТЫ НЕ ПОПАДАЮТ В ЭТУ КАТЕГОРИЮ ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SOER 2 апреля 2015, 12:51
Да ну вас 2 часть куда лучше первой, можно и испугатся и насладится хорошими шутками, и красивыми эфектами! А на счет затянуттости то лично мне показалось мало!

1 часть 9 из 10, 2 часть 10 из 10!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Saruwatari 2 апреля 2015, 12:51
Люди разные: одни могут смотреть фильм с насыщенным сюжетом и действием, другие - только с сюжетом, третьи - только с действием.

Мне нравится чтобы в фильме ВСЕ было:

- и сюжет: полный, многогранный и при этом легкий для восприятия;

- и действия: интересные трюки, акшен и пр.

- и эффекты: красивые и качественные.

Если все это есть, то фильм близок к шедевру. Во 2й части это все есть, поэтому из фильмов в жанре комедии/фэнтези/экшен/приключения - это, можно сказать, почти шедевр.

Хочу отметить, что 2я и 3я часть Матрицы (этого нашумевшего в свое время фильма) по сравнению с этим фильмам просто "пустые обертки конфет". Уж лучше, развернув классную обертку, съесь не менее классную конфетку!!! А потом уже решать: вкусная она или нет. Да и вкусовые ощущения - это индивидуально. =)

---

Желаю хорошего просмотра.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kalista 2 апреля 2015, 12:51
Народ, привет всем.

У меня тут вопрос появился.

Уже нчали снимать 3 часть фильма.✊ Но если Джек погиб, то кто играть будет??????✊

Все таки Пираты карибского моря без Воробья - не то!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kalista 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 15/07/2006 - 16:56:16):Да не волнуйся - Джек не погиб.

Ты уверен????? А то я расстроилась сильно....✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kalista 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Panther, 15/07/2006 - 21:38:04):Где-то слшала,что Найтли выпросила поцелуй с Деппом.Хе...

Ох, не знаю я на счет этого... Да и зачем надо было его выпрашивать... Я думаю, между съемок было время для этого...✊

А на счет того, чтобы сравнивать 2 часть с 1 частью фильма - это как-то смешно. То же самое, что сравнивать с третьей еще не снятой частью.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kalista 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Пень, 16/07/2006 - 18:30:24):КАЗНИТЬ!!!...

Полностью согласна!!!!✊

Хотя мы и должны думать о мнениях других✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anonim 2 апреля 2015, 12:51
Смотрела их в кинотеатре два раза, сейчас скачала из нета и еще раз посмотрела вместе с первой частью. Джонни Депп - лапочка!!! Это шедевр, я никогда не смотрела ничего подобного!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
VG 2 апреля 2015, 12:51
А по-моему, вторая часть куда менее логичная\ и гармонична первой. Просто коммерческое использование героев и типажей, особенно Деппа. нет ничего нового, нет изюминки, нет особого смысла. Но зрелищно, не спорю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Guest___ 2 апреля 2015, 12:51
Да, ребятки, cовсем тупеем... Как можно в 100% коммерческом и несмотрибельном фильме узреть философию? имхо бред полнейший!!! первую часть хоть смотреть можно...

Кто то упомянул матрицу? 1 часть - супер, вторая - ни то ни се, 3 - полный бред, но ЭТО переплюнуло даже ее... Жалко вас потративших деньги в пользу этого уродства и свое потерянное время...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Разочарование. Первая часть была намного лучше. Хорошо что смотрел на ДВД а не в кинотеатре, было бы очень жаль денег
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rudankort 2 апреля 2015, 12:51
Ещё одно мнение в копилку: ПКМ2 был бы нормальным развлекательным фильмом-блокбастером, если бы не перебор со всякими гадостями типа выклёвывания глаз в начале фильма. Кому-то это будет пофиг, но кому-то может сломать весь кайф.



А ещё я не понимаю реплик типа "вы что, это же Дисней". ИМХО, Дисней и Фильм, на который детям (в некоторых странах - до 14-ти лет) идти вообще запрещано - две вещи несовместные. Вот "Король лев" - это настоящий Дисней, а Пираты - нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Hunter 2 апреля 2015, 12:51
Фильм произвел впечатление только своими спецэффектами. А так, его слишком затянули, загадили мерзкими вещами и значительно поубавили юмор!

Разочарование....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
yra 2 апреля 2015, 12:51
И первая и вторая часть заслуживает уважения, но в первой как мне показалось было больше юмора
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тимур Сахапов 16 мая 2017, 17:46
«Пираты Карибского моря. Сундук Мертвеца: Сердечный раб»
Отдать швартовы, принять левый фланг, парни! Спустя три года вышло долгожданное продолжение полюбившейся всем саги. Приключения Джека Воробья, да-да Капитана Джека Воробья, продолжаются. После того как Капитан вернул свой корабль, «Летучий Голландец» во главе с Дэйви Джонсом напоминает, что у первого остался должок, цена за невыполнение которого — рабство на сто лет. Проблема заключается в том, что выполнять задание придётся самому Джеку. Человеку, который не особо любит выполнять и свои, и чужие поручения.

Капитан Джек Воробей вернул свой корабль. Счастье, радость и восторг воцарились вокруг него, однако покидали ли они его? Скорее нет, чем да. Никакой корабль, и даже «Жемчужина», не помогут Джеку избавиться от отличительной черты — оптимистического настроя, вне зависимости от ситуации, царящей вокруг. Получив тот желанный рисунок ключа, который искал Джек, Капитан сумел успокоить свою команду, так сильно заскучавших по-настоящему пиратскому грабежу и разбою.

Но трудно выполнять затеянные миссии, когда на горизонте за тобой гоняются неприятели. Дэйви Джонс со своей командой «Летучего Голландца» жаждет забрать Воробья. Пробывший в море вечность, Джонс превратился в монстра. Некогда знаменитый и прославленный Капитан, являющийся объектом всеобщего фанатизма, стал монстром и отталкивающим существом. Его команда — часть корабля, посягнувшая на аналогичную судьбу. «Летучий Голландец» бороздит по морю не по своему желанию, потому что хочет добычи. Предназначение, уготованное потусторонними силами наглядно показало, что бывает с теми, кто за зря кидается словами. И спустя столько лет возникает вопрос: «Каково это всё Джонсу?». Мучения, преследующие всю жизнь, если жизнь можно так назвать, или дарованное счастье, так или иначе идущее по пятам? Щупальца, отросшие на лице, и вводная растительность явно дают понять, что нет, навряд ли всё это дар.

За три года, что кинематограф пустовал без «Пиратов», фильм не растерял своей вишенки на торте. «Пираты карибского моря» по-прежнему весёлые, в них присутствует юмор, от которого правда смешно. Расправившись со своим врагом в прошлой части, Джек Воробей не останавливается и показывает зрителям, что неприятелей можно находить каждый день, что он и делает по ходу фильма. Пиратские баталии, благодаря которым оригинал в 2003 году поразил всех, радуют и в сиквеле. Битвы стали масштабнее, а приключения удивительней. Капитан, который не заботится о проблемах других, в очередной раз попадает в неприятности на заброшенном острове. Актёрская игра, сделавшая весь прошлый фильм, делает этот момент из ничего, превращая его в фантастику. Господин Депп заслуживает похвалы за то, как он сыграл в очередной раз.

Дэйви Джонс — знаменитый пират знаменитого корабля. Чуете этот запах заточения? Запах того, когда смерть на просторах морей становится наиболее ужасной. Жесть заключается в том, что смерть — далеко не самое страшное, что может случиться с человеком. Бояться нужно дальнейших действий. Стадия, когда нужно переходить в загробный мир, которого в общем-то то и нет. Дэйви Джонс, на кого и была взношена такая честь (если это можно так назвать) не справился со своей задачей, из-за чего и был наказан путём уродства лица и команды. Билл Найи, сыгравший Джонса, и подвергшийся абсолютному воздействию компьютерной графики, мрачно и злобно показал своего героя. Отчаявшись в своей жизни, «Летучий Голландец» бороздит моря всего света. Единственный смысл, существовавший в жизни Джонса исчез. Осталось только уныние и верная команда, которой так или иначе некуда деться.

Капитан Джек Воробей — везучий и по-настоящему саркастичный капитан. Отыскав родную «Жемчужину», Джек отправляется в новое путешествие. Однако, если в прошлый раз Джеку противостоял свирепый Капитан Барбосса, то сейчас ставки растут. Любая повинность — смерть. Остановка задания или её прерывание — рабство. На что пойдёт Джек, чтобы выполнить задание? Вопрос, на который не ответит никто. Джонни Депп, вновь сыгравший роль Воробья, доказал, что не зря является Капитаном своей роли. Не забыв об актёрской изюминке в игре данного персонажа, Депп в очередной раз предоставил нам героя, которым можно любоваться.

Вердикт. Сиквел стал в разы лучше оригинала и предоставил нам идеального антагониста. Дэйви Джонс, внушающий страх внешностью, запоминается благодаря своей харизме. Его ненависть объяснима прошлым, которое оставили на будущий сиквел. Джонса можно понять — он потерял всё, что имел, и смысла жить больше нет. Вот только умереть никак нельзя — единственная проблема Джонса, за что его действительно жаль.

- Всем ни с места! Я обронил мозги.

Приятного просмотра!
16 мая 2017, 17:46 Ответить
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