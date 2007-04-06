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6.1
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Вспомогательный счет
6.1
Вспомогательный счет
, 2007
Caixa Dois
Бразилия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
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6.1
О фильме
Решив подставить простушку секретаршу под удар ради собственной наживы, богатенький банкир получает не только самую головоломную финансовую сделку в своей жизни, но и целую гору проблем в виде бонуса.
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В ролях
Нилтон Бикудо
Джоао Брессер
Finelli
Джованна Антонелли
Ângela
Кассио Габус Мендес
Romeiro
Fúlvio Stefanini
Luiz Fernando
Зезе Полесса
Angelina 'Lina'
Даниэль Данташ
Roberto
Тьягу Фрагозу
Henrique
Caru Pesciotto
Janice
Марина де Сабрит
Anésia
Робсон Нюнс
Capilé
Режиссер
Бруно Баррето
Сценарист
Жука Де Оливейра
,
Márcio Alemão
Композитор
Guto Graça Mello
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бразилия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2007
Премьера в мире
6 апреля 2007
Дата выхода
6 апреля 2007
Бразилия
Сборы в мире
$1 099 975
Производство
Globo Filmes, Luiz Carlos Barreto Produções Cinematográficas, Movi&Art
Другие названия
Caixa Dois, Caja dos, 五千万的肮脏交易, Caixa 2
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Рейтинг фильма
6.1
Оцените
15
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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