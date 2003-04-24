«Пункт назначения 2»: Рецензия Киноафиши

2003 год по праву можно назвать годом сиквелов, то есть, если говорить по – русски, продолжений. Бытует мнение, что продолжения фильмов иногда все-таки уступают по сюжету, да и вообще, своим оригиналам. Не могу сказать, что «Пункт назначения-2» постигла данная участь, но в чем-то данная «истина» подтверждается.

Если первый фильм сначала был несколько оригинален по своему жанру молодежного ужастика и отличался от какого-нибудь там Джейсона в маске и с бензопилой, убивающего молодых людей, здесь смерть показана как нечто невидимое и неизбежное, то в следующем фильме этот сюжет был продолжен и уже не так непредсказуем. Зритель заранее знает, что все все-таки умрут.

Дэвид Эллис вновь поражает нас выдумкой столь необычных смертей, их вереницей.Одно действие порождает другое, а то в свою очередь смерть. В ход идут бытовые предметы, лифты, машины и даже предметы, которые созданы для нашего спасения, например подушка безопасности. Как и в первом фильм, смерть начинает свое шоу с катастрофы. На этот раз у одной девушки случается видение ужасной автокатастрофы и она спасает нескольких людей из лап костлявой и случается это все в годовщину авиакатастрофы. Хочется сказать «бууу»:).Но не буду Вас пугать и рассказывать всю цепь событий. Но оказывается, что все спасшиеся герои, тем или иным образом связаны с подростками, с рейса 180.

Вообщем, остается Вам только каждые десять минут удивляться хитроумному плану старушки с косой: отрубленные головы, раздавленные тела и все это еще напичкано спецэффектами. Фильм несмотря на некую предсказуемость все-таки держит нас в напряжении.

Зал реагировал несколько странно для ужастика, периодически издавая истерический гогот. Ведь насмотревшись на столь большое количество смертей, под конец фильма смерть человека уже не кажется чем-то зловещим, а вполне привычным, что настораживает. Смерть не приходит неожиданно она подает знаки, но их почему – то никто не видит или не придает значение. Результат – смерть. Что-то много я употребляю здесь слово «Смерть», но по-другому нельзя, потому что здесь она в главной роли:)

И не ищите опять же глубинного смысла. Это же вам не драма какая-то, а всего лишь молодежный ужастик.Одно могу сказать, to be continued.Последующие сиквелы этого фильма неизбежны, так что крепитесь:)