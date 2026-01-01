Линда Бойд Lynda Boyd
Линда Бойд

Lynda Boyd

Дата рождения
28 января 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Ванкувер, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Фильмография Линда Бойд

Жанр
Год
Королевское Рождество в Монтане 6.3
Королевское Рождество в Монтане A Royal Montana Christmas
мелодрама, комедия 2025, США
5.9
Рождественский Пиклболл A Pickleball Christmas
семейный 2025, Канада
Счастливых выходных 6.1
Счастливых выходных Happy Howlidays
мелодрама 2024, Канада
Найди мне пару 6.8
Найди мне пару Make Me a Match
мелодрама 2023, США
Рождество на Черри Лейн 6.4
Рождество на Черри Лейн Christmas on Cherry Lane
семейный 2023, Канада
Стрижка, покраска, убийство 6.2
Стрижка, покраска, убийство Cut, Color, Murder
криминал, детектив 2022, Канада / США
Вирджин-Ривер 7.3
Вирджин-Ривер
драма, мелодрама 2019, США
Стальная звезда 7.3
Стальная звезда
драма, криминал, триллер 2017, Великобритания
Век Адалин 7.4
Век Адалин The Age of Adaline
драма, мелодрама 2015, США
Ярость 6.2
Ярость Rampage
драма, боевик 2009, Германия / Канада
Ущерб 5.7
Ущерб Damage
боевик, драма 2009, США
Удар по воротам 3: Молодежная лига 4.1
Удар по воротам 3: Молодежная лига Slap Shot 3: The Junior League
комедия, спорт 2008, Канада
Она - мужчина 6.6
Она - мужчина She is the Man
комедия, мелодрама 2006, США
Незаконченная жизнь 7.1
Незаконченная жизнь An Unfinished Life
драма 2005, Германия / США
Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл 7.1
Сумасшествие вокруг марихуаны: Киномюзикл Reefer Madness: The Movie Musical
комедия, драма, ужасы 2005, Канада / Германия / США
Пункт назначения 2 6.8
Пункт назначения 2 Final Destination 2
триллер 2003, США
Обмануть всех 6.4
Обмануть всех I Spy
комедия, приключения, боевик 2002, США
