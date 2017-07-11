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Евгения Игумнова
Евгения Игумнова
Yevgeniya Igumnova
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Евгения Игумнова
Yevgeniya Igumnova
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Дата рождения
3 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Биография Евгении Игумновой
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Фильмография Евгении Игумновой
Опасные танцы
драма
2018, Россия
0.0
Самый лучший сотрудник
комедия, короткометражный
2017, Россия
0.0
Карлик Нос
анимация, семейный, сказка
2003, Россия
5.0
Сиреневые сумерки
драма
2000, Россия
3.0
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11 июля 2017 15:08
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