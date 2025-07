Страна Россия

Продолжительность 15 минут

Год выпуска 2014

Премьера в мире 21 августа 2014

Производство Студия анимационного кино «Мельница»

Другие названия

My ne mozhem zhit bez kosmosa, We Can't Live Without Cosmos, La tête dans le cosmos, Nie możemy żyć bez kosmosu, No podemos vivir si el cosmos, Мы не можем жить без космоса