Мы не можем жить без космоса
My ne mozhem zhit bez kosmosa
18+
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Страна
Россия
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
21 августа 2014
Дата выхода
|23 февраля 2016
|США
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|27 июня 2015
|Словакия
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|21 августа 2014
|Япония
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Производство
Студия анимационного кино «Мельница»
Другие названия
My ne mozhem zhit bez kosmosa, We Can't Live Without Cosmos, La tête dans le cosmos, Nie możemy żyć bez kosmosu, No podemos vivir si el cosmos, Мы не можем жить без космоса