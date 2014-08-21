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Постер мультфильма Мы не можем жить без космоса
Постер мультфильма Мы не можем жить без космоса
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Мы не можем жить без космоса

Мы не можем жить без космоса

My ne mozhem zhit bez kosmosa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Два друга мечтают о полете в космос и делают все для достижения своей цели.

Страна Россия
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 21 августа 2014
Дата выхода
23 февраля 2016 США
27 июня 2015 Словакия
21 августа 2014 Япония
Производство Студия анимационного кино «Мельница»
Другие названия
My ne mozhem zhit bez kosmosa, We Can't Live Without Cosmos, La tête dans le cosmos, Nie możemy żyć bez kosmosu, No podemos vivir si el cosmos, Мы не можем жить без космоса
Режиссер
Константин Бронзит
Константин Бронзит
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
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