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Пока ты спал Пока ты спал
Киноафиша Фильмы Пока ты спал Пока ты спал, 1995: актеры и роли
While You Were Sleeping Пока ты спал 1995 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Пока ты спал, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Тертелтауб Джон Тертелтауб Jon Turteltaub
В ролях
Сандра Буллок Сандра Буллок Sandra Bullock Билл Пуллман Билл Пуллман Bill Pullman Питер Галлахер Питер Галлахер Peter Gallagher Питер Бойл Глинис Джонс Glynis Johns Микол Меркурио Джек Уорден Jack Warden Джейсон Бернард Jason Bernard Майкл Рисполи Майкл Рисполи Michael Rispoli Элли Уокер Ally Walker Моника Кина Monica Keena
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