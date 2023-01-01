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Пока ты спал
Пока ты спал, 1995: актеры и роли
While You Were Sleeping
Пока ты спал
1995 / США
7.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Пока ты спал, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Тертелтауб
Jon Turteltaub
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Билл Пуллман
Bill Pullman
Питер Галлахер
Peter Gallagher
Питер Бойл
Глинис Джонс
Glynis Johns
Микол Меркурио
Джек Уорден
Jack Warden
Джейсон Бернард
Jason Bernard
Майкл Рисполи
Michael Rispoli
Элли Уокер
Ally Walker
Моника Кина
Monica Keena
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