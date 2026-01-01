«В какой семье ужинали картошкой в мундире?»: зрители разобрали сериал «За полчаса до весны» про «Песняров» на молекулы

Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче

46 млн зрителей собрал самый хитовый фильм на каникулах: на ТВ и онлайн его смотрели в 17 раз больше, чем «Чебурашку 2» в кино

Фанаты чувствовали подвох не зря: «Очень странные дела» действительно не закончены — но была ли это иллюзия Векны?

9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix

Я обожаю умные расследования и знаю точно - эти 10 сериалов лучшие в своем жанре за 10 лет: рейтинги зашкаливают

Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет

Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема

В «Игре престолов» появился свой «Мандалорец»: эта новинка НВО – идеальное фэнтези для тех, кто скучал по тому самому Вестеросу