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8 миля
8 миля, 2002: актеры и роли
8 Mile
8 миля
2002 / США / Германия
7.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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8 миля, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кертис Хэнсон
В ролях
Эминем
Eminem
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Мекхи Пфайфер
Бриттани Мерфи
Brittany Murphy
Клои Гринфилд
Ивэн Джоунс
Омар Бенсон Миллер
Omar Benson Miller
Де`Анджело Уилсон
Юджин Берд
Тэрин Мэннинг
Taryn Manning
Лэрри Хадсон
Пруф
Майкл Белл
Ди Джей Хед
Майкл Шеннон
Michael Shannon
Мэри Хэннигэн
Энтони Мэки
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