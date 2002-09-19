«Бессонница»: Рецензия Киноафиши

Б е с с о н н и ца - психофизиологическое состояние, характеризующееся нарушением привычного режима засыпания и (или) прерывистостью ночного сна, уменьшением его глубины, сокращением продолжительности. Основными причинами бессонницы являются психические и психологические факторы, изменения привычного образа жизни (режима труда, отдыха, питания), различные заболевания нервной системы. Общая и некоторая дополнительная информация Жанр: криминально-драматический триллер Производство: Warner Brothers (США) Режиссер: молодой Кристофер Нолан (Christopher Nolan) – его нашумевшее «Помни / Momento» (2001) так потрясло Стивена Содерберга и Джорджа Клуни, что они стали исполнительными продюсерами «Бессонницы», Insomnia - третья режиссерская работа Нолана В ролях: три оскароносца - Аль Пачино (Al Pacino), для памяти - исполнитель роли Дона Корлеоне в фильмах «Крестный отец 1, 2 и 3», Робин Уильямс (Robin Williams) – «Флаббер», «Джуманджи», «Миссис Даутфайр», «Куда приводят мечты», а также Хилари Сванк (Hilary Swank) «Мальчики не плачут». Бюджет картины — 46 млн.$ Официальный сайт: http://dontcloseyoureyes.warnerbros.com/ «Бессонница» - римейк норвежской ленты 1997 года с тем же названием, которую снял Эрик Сколдбьяегр. Он же являлся и сценаристом фильма. Картину нельзя назвать просто ремейком, так как из-за большой национальной специфики, сценарий был тщательно перерабон Хилари Сейтц, работавшей над сценарием «Помни». Фамилия детектива Дормера — это игра слов с испанским глаголом dormir, который обозначает “спать”. В самом конце трейлера к фильму зрители могут услышать слова героя Робина Уилльямса: “Не волнуйся, Уилл, ты сможешь спать, когда умрешь”. В окончательный вариант ленты, однако, эти слова не вошли. Завязочка. Опытный детектив полиции Лос-Анджелеса Уилл Дормер (Аль Пачино / Al Pacino), который известен своей способностью «чувствовать» в подозреваемых преступников, вместе со своим напарником прибывают в городок на Аляске с целью расследования зверского убийства семнадцатилетней девушки. Напарник случайно погибает от руки Дормера во время засады на убийцу, устроенной им же. Эта случайная смерть лишает детектива сна. Он оказывается втянутым в странные отношения с подозреваемым номер один, писателем Уолтером Финчем (Робин Вильямс / Robib Williams), которые разрушают мир его привычных представлений, и угрожают сломать не только его душевное равновесие, но, возможно, и всю карьеру. Помощником Дормера становится проницательный детектив местной полиции Элли Бур (Хилари Свонк / Hillary Swank). Расследование продвигается. Высокий моральный критерий Дормера быстро теряется, и история перетекает в более двусмысленную область. Герои оказываются в «опасной зоне», играя в игру со смертельным исходом «кто устоит»… Мысли вслух. Два основных момента, впечатливших более всего. Первое – при совершенно обычном детективном сюжете - ничего сверхъестественного за весь фильм, казалось бы, не происходит - атмосфера мистического проникает с экрана в зал с первых минут ленты и пронизывает впечатлительного зрителя насквозь. Второе – состояние человека, попавшего в ситуацию, когда заснуть он физически не в силах, морально подавлен ниже всех допустимых пределов, и при этом ему необходимо постоянно активно действовать, придумывать все новые шаги в борьбе с коллегами, преступником и собой, к тому же воплощать свои решения в жизнь, описаны просто … удивительно. Страшно и красиво. Хотя сразу оговорюсь, что ожидания зрителя нечто подобного размаху «Семи» Дэвида Финчера, не оправдаются. Сам сюжет несложен. Дилемма Дормера между признанием в убийстве напарника и риском быть заподозренном в его преднамеренности – и в игре на руку преступнику, его попытки заложить преступника, оставаясь чистым, достаточно прозрачна. И пути ее решения не слишком хитроумны. Финал также не блещен оригинальностью. Но следить за сюжетом, а главное антуражем – интересно. Игра актеров, работа оператора и режиссера, на мой субъективный взгляд, оправдывают положительную оценку картины. Не доверяете моему мнению? Тогда составляйте свое :-)