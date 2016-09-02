Будущее кино, 2016

«Будущее кино» — ассоциативное путешествие во времени и пространстве, где мы встречаемся с Мартином Скорсезе, Кристофером Ноланом, Таситой Дин, Апичатпонгом Вирасетакулом, Дэвидом Бордвеллом и многими другими известными режиссерами, кураторами музеев, историками и инженерами. Цифровая революция достигла кино поздно и была главным образом определена как технический прогресс. Сегодня, в эпоху, когда аналоговые целлулоидные киноплёнки исчезают и, учитывая разнообразие графических форматов цифровых носителей, довольно многое поставлено на карту: Неужели мировые архивы пленки на краю гибели? Сталкиваемся ли мы с глобальными потерями общей аудиовизуальной памяти? Кинопленка вымирает или просто претерпевает изменения? В отдельных эпизодах и кинематографических афоризмах набросано будущее сценариев, культурных страхов и перспективных утопий, сопровождающее эпохальный переход от 120-летней истории аналоговых фотохимических целлулоидных пленок к «несущественному» и радикальному времени потоковых данных цифрового изображения. Основное внимание сосредоточено на любви к кино, хотя повествование и лишено ностальгии.