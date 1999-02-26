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200 Cigarettes

200 сигарет, 1999

1999 / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Это ностальгическая комедия о встрече "хорошо забытого нового" 1982-го, года, когда в Нью-Йорке ещё можно было курить в общественных местах, никто не знал про болезнь AIDS, а лёгкий флирт не назывался противным словом "sexual harassment". Но многочисленные герои фильма не сознают, насколько они счастливы. Весь фильм они ссорятся, бранятся, брюзжат, разбегаются в разные стороны и отпускают едкие замечания по поводу праздника, которого лучше бы и вовсе не было. В картине занят целый "звездятник" "сверхновых": некоторые из них (картина 1999-го года) в реальной жизни родились всего за пару лет до того. Самая старая и заслуженная - Кортни Лав. А еще в там снялась маленькая круглолицая девочка из "Семейки Адамсов" Кристина Риччи и - в комическом амплуа - Кейт Хадсон, ставшая окончательно знаменитой после фильма "Почти знаменит". Американские критики желчно отругали "блок" за, якобы, бестолковость… какого, спрашивается, многоумия ждать от предпраздничной сутолоки, от "наобумного", словно "крестики-нолики" с завязанными глазами, перемещения возбужденных претенциозно наряженных детей по клеточкам маленького и тесного Нью-Йорка. Представьте хоум-видео, снятое профессиональной камерой и с хорошими актерами, умело и в охотку - вы не разочаруетесь. Конечно, все персонажи сойдутся на общей вечеринке… которую мы так и не увидим, целомудренно ограничившись "вечером до" и "утром после".

7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1999
Премьера в России 26 февраля 1999
Премьера в мире 26 февраля 1999
Возраст 16+
Режиссер
Дерек Роджерс
В ролях
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Джанин Гарофало
Джанин Гарофало
Брайан МакКарди
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 200 сигарет 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Московская школа кино 28 декабря 2021, 15:18
Новогодний фильм с не совсем новогодним названием «200 сигарет» рассказывает про компанию молодых людей в канун 1981 года. Они встречаются в центре… Читать дальше…
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30 декабря 2021 18:30
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