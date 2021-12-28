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200 сигарет 200 сигарет
Киноафиша Фильмы 200 сигарет Отзывы о фильме «200 сигарет»
200 Cigarettes 200 сигарет 1999 / США
7.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «200 сигарет»

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Московская школа кино 28 декабря 2021, 15:18
Оценка
Новогодний фильм с не совсем новогодним названием «200 сигарет» рассказывает про компанию молодых людей в канун 1981 года. Они встречаются в центре Нью-Йорка, чтобы встретить праздник в одной квартире.

На первый взгляд может показаться, что фильм снят без сценария, — множество сюжетных линий никак не связаны между собой, а большинство персонажей даже не знакомы друг с другом. Зритель наблюдает, как каждый герой переживает ряд забавных приключений по дороге на вечеринку. Абсолютно разные молодые люди, приезжающие кто в одиночестве, а кто с парой или другом, чувствуют дух Рождества и испытывают ощущение праздника лишь оказавшись вместе.

Эта молодежная ретро-комедия — режиссерский дебют Рисы Брэймон Гарсии, известной кинематографистки, работавшей в Голливуде кастинг-директором: она подбирала актеров для таких фильмов, как «Сладкий ноябрь» (2001), «Смерч» (1996) и многих других. Неудивительно, что в фильме «200 сигарет» исключительно звездный состав: Бен Аффлек, Джей Мор, Кристина Риччи, Кейси Аффлек, Кортни Лав, Дэвид Чеппелл, Марта Плимптон и другие. Все актеры настолько органичны и расслаблены в кадре, что это сложно назвать актерской игрой, зритель просто наблюдает за разношерстной молодежью, которая беззаботно «оттягивается» в кадре.

Несмотря на то, что действие фильма разворачивается в канун 1981 года, эта история остается актуальной и в 2021-м. Каждый может узнать в героях себя или своих друзей, ведь у всех наверняка случались похожие ситуации. В ожидании вечеринки или по пути на нее, персонажи решают свои важные личные проблемы. Хозяйка квартиры Моника страшно переживает, что к ней никто не придет, и в 21 час по нью-йоркскому времени она все еще остается в компании одной-единственной подруги (да и та скоро уйдет). Том, переживая разрыв со своей девушкой, ходит по барам со старой подружкой Люси. Джек пытается отделаться от Синди, которая обладает редкой способностью притягивать к себе неприятности.

Мы наблюдаем за суетой предновогоднего вечера, постоянным перемещением персонажей и постепенно погружаемся в их внутренний мир. «200 сигарет» — это молодежная комедия характеров, которая напоминает нам, что каждого может охватить острое переживание своего одиночества. В канун самой волшебной ночи в году мы надеемся, что чудо произойдет. У таких разных героев, как и у всех нас, похожие потребности — поверить в чудеса и быть рядом с любимым человеком.

Как и в любом новогоднем кино, в фильме «200 сигарет» тоже есть надежда на хэппи-энд. Как говорит персонаж Кейси Аффлека, «в конце концов все получили то, что хотели. И немножко любви».

Маша Наконечная
28 декабря 2021, 15:18 Ответить
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