Нел Келлнер, Стрим Ходселл и Дженни Саймон, окончив школу, поступают в один из самых респектабельных нью-йоркских колледжей. Девочки хороши собой и мечтают как можно скорее вступить во взрослую жизнь, чтобы сполна вкусить всех ее прелестей.
Вокруг масса искушений и соблазнов. Хочется почувствовать себя женщинами: утонченными, привлекательными, модными и богатыми. Но вскоре подружкам приходится осознать, что «взрослая жизнь» — это не всегда праздник…
|17 апреля 1999
|Россия
|18+
|17 апреля 1999
|Казахстан
|8 июня 1999
|США
|17 апреля 1999
|Украина