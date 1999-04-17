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Скоро в прокате «Пасть» 1
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Постер фильма Скоро
4.6
Киноафиша Фильмы Скоро
4.6

Скоро

, 1999
Coming Soon
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Скоро
4.6

О фильме

Нел Келлнер, Стрим Ходселл и Дженни Саймон, окончив школу, поступают в один из самых респектабельных нью-йоркских колледжей. Девочки хороши собой и мечтают как можно скорее вступить во взрослую жизнь, чтобы сполна вкусить всех ее прелестей.

Вокруг масса искушений и соблазнов. Хочется почувствовать себя женщинами: утонченными, привлекательными, модными и богатыми. Но вскоре подружкам приходится осознать, что «взрослая жизнь» — это не всегда праздник…

В ролях

Бонни Рут
Stream Hodsell
Триша Весси
Nell Kellner
Джеймс Родэй
Джеймс Родэй
Chad
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Judy Hodsell
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер
Эллен Помпео
Эллен Помпео
Upset Girl
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Jenny Simon
Bridget Barkan
Polly
Рэмси Фэрэгэллэх
Wahid
Dmitry Lipkin
Young Teacher
Jared Ryan
Petrus
Режиссер Колетт Берсон
Сценарист Колетт Берсон, Кейт Робин
Композитор Кристоф Бек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 17 апреля 1999
Дата выхода
17 апреля 1999 Россия 18+
17 апреля 1999 Казахстан
8 июня 1999 США
17 апреля 1999 Украина
MPAA R
Сборы в мире $5 453
Производство Bandeira Entertainment, Coming Soon LLC, Key Entertainment
Другие названия
Coming Soon, Coming Soon - Kommt sie, kommt sie nicht?, Just Shoot Me!, Już nadchodzi, Lányok a csúcson, Paauglės, Quase Lá, Uma Época de Mudança, Американський пиріг для дівчат, або скоро..., Скоро, Страсти

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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