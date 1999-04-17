Нел Келлнер, Стрим Ходселл и Дженни Саймон, окончив школу, поступают в один из самых респектабельных нью-йоркских колледжей. Девочки хороши собой и мечтают как можно скорее вступить во взрослую жизнь, чтобы сполна вкусить всех ее прелестей.

Вокруг масса искушений и соблазнов. Хочется почувствовать себя женщинами: утонченными, привлекательными, модными и богатыми. Но вскоре подружкам приходится осознать, что «взрослая жизнь» — это не всегда праздник…