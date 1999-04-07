Экстази, 1999

Утром очаровательная кассирша Рона знакомится со странной парочкой, днем оставляет свою подругу в залог, вечером оказывается в придорожной канаве без признаков жизни. Наркоделец Саймон начинает день в багажнике автомобиля, продолжает его в горящем номере с двумя женщинами и заканчивает гонками без правил на улицах Лас-Вегаса. Сладкая парочка Зак и Адам целые сутки помогают полиции, мешая всем остальным, за что в конце удостаиваются чести поужинать с полоумным служителем закона. Между тем такие разные истории ожидает один и тот же непредсказуемый финал…