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Экстази, 1999

1999 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Утром очаровательная кассирша Рона знакомится со странной парочкой, днем оставляет свою подругу в залог, вечером оказывается в придорожной канаве без признаков жизни. Наркоделец Саймон начинает день в багажнике автомобиля, продолжает его в горящем номере с двумя женщинами и заканчивает гонками без правил на улицах Лас-Вегаса. Сладкая парочка Зак и Адам целые сутки помогают полиции, мешая всем остальным, за что в конце удостаиваются чести поужинать с полоумным служителем закона. Между тем такие разные истории ожидает один и тот же непредсказуемый финал…

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 7 апреля 1999
Премьера в мире 7 апреля 1999
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Даг Лайман
Даг Лайман
В ролях
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Сара Полли
Сара Полли
Джей Мор
Джей Мор
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Экстази 2 постера
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