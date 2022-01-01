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Семейка Тененбаум
Семейка Тененбаум, 2001: актеры и роли
The Royal Tenenbaums
Семейка Тененбаум
2001 / США
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Семейка Тененбаум, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Андерсон
Wes Anderson
В ролях
Анжелика Хьюстон
Anjelica Huston
Бен Стиллер
Ben Stiller
Джин Хэкмен
Gene Hackman
Билл Мюррей
Bill Murray
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Люк Уилсон
Luke Wilson
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