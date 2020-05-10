Шарада, 1963

Очаровательная американка Регги Ламберт, подав на развод, уезжает на курорт, где знакомится с привлекательным незнакомцем Питером Джошуа. По возвращению в Париж ее ждет ужасная новость: ее муж убит при загадочных обстоятельствах, а все семейные сбережения были сняты с банковского счета и исчезли в неизвестном направлении…



И вот в жизни героини во второй раз (случайно ли?) появляется ее недавний знакомый под другим именем, а за ним — целая толпа «однополчан» ее покойного супруга, жаждущих заполучить кругленькую сумму, которую ее благоверный украл во время Второй Мировой Войны. Все ее преследователи уверены, что она-то уж точно знает о местонахождении злосчастного наследства.



По мере того, как охотники за «военным трофеем» начинают погибать один за другим, Регине становится все сложней разобраться, кому она может доверять.