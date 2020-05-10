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Шарада Шарада
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Charade

Шарада, 1963

1963 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Очаровательная американка Регги Ламберт, подав на развод, уезжает на курорт, где знакомится с привлекательным незнакомцем Питером Джошуа. По возвращению в Париж ее ждет ужасная новость: ее муж убит при загадочных обстоятельствах, а все семейные сбережения были сняты с банковского счета и исчезли в неизвестном направлении…

И вот в жизни героини во второй раз (случайно ли?) появляется ее недавний знакомый под другим именем, а за ним — целая толпа «однополчан» ее покойного супруга, жаждущих заполучить кругленькую сумму, которую ее благоверный украл во время Второй Мировой Войны. Все ее преследователи уверены, что она-то уж точно знает о местонахождении злосчастного наследства.

По мере того, как охотники за «военным трофеем» начинают погибать один за другим, Регине становится все сложней разобраться, кому она может доверять.

8.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1963
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 5 декабря 1963
Возраст 18+
Бюджет $3 000 000
Режиссер
Стэнли Донен
В ролях
Кэри Грант
Кэри Грант
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Уолтер Мэттау
Джеймс Коберн
Джеймс Коберн
Джордж Кеннеди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шарада 2 постера
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