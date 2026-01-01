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Постер фильма Детский час
7.3
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7.3

Детский час

, 1961
The Children's Hour
США / драма / 18+
Постер фильма Детский час
7.3

О фильме

История двух женщин, Карен и Марты, открывших в провинциальном городке частную школу и обвиненных одной из учениц в лесбийских отношениях. Учительницы долгое время пытались призвать обвинителей к ответу, но в итоге потеряли работу в школе и все сбережения.

В ролях

Одри Хепберн
Одри Хепберн
Karen Wright
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Martha Dobie
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Dr. Joe Cardin
Мириам Хопкинс
Мириам Хопкинс
Mrs. Lily Mortar
Фэй Бейнтер
Mrs. Amelia Tilford
Карен Болкин
Mary Tilford
Вероника Картрайт
Вероника Картрайт
Rosalie Wells
Мими Гибсон
Evelyn
Debbie Moldow
Student
Diane Mountford
Student
Режиссер Уильям Уайлер
Сценарист Лилиан Хеллман, Джон Майкл Хейс
Композитор Алекс Норт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1961
Премьера в мире 19 декабря 1961
Дата выхода
16 сентября 1962 Великобритания 12
16 октября 1962 Германия
16 сентября 1962 Ирландия 12
2 января 1963 Португалия
19 декабря 1961 США
25 апреля 1962 Франция
21 апреля 1962 Япония
Бюджет $3 600 000
Сборы в мире $250
Производство The Mirisch Corporation
Другие названия
The Children's Hour, La mentira infame, The Loudest Whisper, Infam, La rumeur, Ryktet, A Infame Mentira, Dětská hodinka, Gyerekek órája, Huhu, Infame Mentira, Infâmia, Infamous!, La calumnia, La calúmnia, Laste tund, Løgnen, Niewiniątka, Obrekovanje, Oi psithyroi, Ora copiilor, Quelle due, Shayea, Sladder, Tehlikeli Fısıltı, The Infamous, Vaikų valanda, Végzetes rágalom, Οι ψίθυροι, Детский час, Детският час, Дитячий час, 噂の二人, 雙姝怨

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb
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саундтрек фильма Детский час

Цитаты

Martha Всегда что-то было не так. Всегда, столько, сколько я себя помню. Но я не знала, что именно — пока всё это не случилось.
Karen Прекрати, Марта! Прекрати эти безумные разговоры!
Martha Ты боишься услышать правду, но я боюсь тебя больше.
Karen Я не буду тебя слушать!
Martha Нет! Ты должна знать. Я обязана сказать. Я больше не могу держать это в себе. Я виновна!
Karen Ты ни в чём не виновата!
Martha Я говорила себе это с той ночи, когда услышала ребёнка. Я лежу в постели ночь за ночью, молюсь, чтобы это было неправдой. Но теперь я знаю. Это есть. Я не знаю как и почему. Но я любила тебя! Я люблю тебя! Я злилась на твои планы выйти замуж. Может, потому что хотела тебя. Может, я хотела тебя все эти годы. Раньше не могла назвать это по имени, но, может, это было со мной с тех пор, как я тебя впервые узнала.
Karen Но это неправда, ни слова из этого не правда! Мы никогда не думали друг о друге так.
Martha Нет, конечно, ты не думала. Но кто сказал, что я не думала? Я никогда не испытывала такого к кому-либо, кроме тебя. Я никого не любила. Раньше не понимала почему, может, вот в чём дело.
Karen Ты устала и измотана.
Martha Странно. Всё перепутано. В тебе что-то есть, а ты сама не знаешь об этом, потому что не осознаёшь. А потом вдруг, однажды ночью, маленькая девочка заскучала и соврала, и вот — впервые ты видишь это. И думаешь: а она видела? Чувствовала?
Karen Но это могла быть любая ложь. Она искала повод...
Martha Но почему именно эта ложь? Она нашла ложь с крупицей правды. Ты не понимаешь? Я не могу выносить, когда ты меня трогаешь! Я не могу выносить, когда ты на меня смотришь! Ох, это всё моя вина. Я разрушила твою жизнь и свою собственную. Клянусь, я не знала! Я не хотела этого! Ох, мне так жутко плохо и противно, что я больше не могу это терпеть!

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