Martha Всегда что-то было не так. Всегда, столько, сколько я себя помню. Но я не знала, что именно — пока всё это не случилось.

Karen Прекрати, Марта! Прекрати эти безумные разговоры!

Martha Ты боишься услышать правду, но я боюсь тебя больше.

Karen Я не буду тебя слушать!

Martha Нет! Ты должна знать. Я обязана сказать. Я больше не могу держать это в себе. Я виновна!

Karen Ты ни в чём не виновата!

Martha Я говорила себе это с той ночи, когда услышала ребёнка. Я лежу в постели ночь за ночью, молюсь, чтобы это было неправдой. Но теперь я знаю. Это есть. Я не знаю как и почему. Но я любила тебя! Я люблю тебя! Я злилась на твои планы выйти замуж. Может, потому что хотела тебя. Может, я хотела тебя все эти годы. Раньше не могла назвать это по имени, но, может, это было со мной с тех пор, как я тебя впервые узнала.

Karen Но это неправда, ни слова из этого не правда! Мы никогда не думали друг о друге так.

Martha Нет, конечно, ты не думала. Но кто сказал, что я не думала? Я никогда не испытывала такого к кому-либо, кроме тебя. Я никого не любила. Раньше не понимала почему, может, вот в чём дело.

Karen Ты устала и измотана.

Martha Странно. Всё перепутано. В тебе что-то есть, а ты сама не знаешь об этом, потому что не осознаёшь. А потом вдруг, однажды ночью, маленькая девочка заскучала и соврала, и вот — впервые ты видишь это. И думаешь: а она видела? Чувствовала?

Karen Но это могла быть любая ложь. Она искала повод...