«Как украсть миллион»: Рецензия Киноафиши

Богатые тоже воруют

Если вас спросят, как украсть миллион, вы, скорее всего, не будете придумывать гениальный план и рассчитывать все до мелочей, а просто скажете – ограбьте банк. Казалось бы, не самый простой способ получить денежные средства, однако идея ограбления банка - весьма укоренившийся в нашем сознании план, и все потому, что чуть ли не в каждой десятой киноленте про ограбления фигурируют финансовые организации.

Кадр из фильма «Как украсть миллион»

Но к счастью, не все режиссеры фильмов заставляют своих героев грабить банки, а выдумывают более изощренные методы и называют это «ограбление века». Именно о нестандартном методе кражи и его объекте повествует фильм «Как украсть миллион».

Кадр из фильма «Как украсть миллион»

Главная героиня фильма Николь, дочь известного в светских кругах человека - Шарля Бонне. А сам Шарль Бонне не просто обеспеченный человек и к тому же, ценитель искусства, но и отличный художник. Он очень умело и точно подделывает шедевры именитых художников и продает их на аукционах за баснословные суммы.

Кадр из фильма «Как украсть миллион»

Девушка, конечно же, против такого занятия отца, ведь когда-нибудь обман могут обнаружить, а это грозит не только скандалом, но и тюремным заключением. Но кто же будет слушать молодую и амбициозную девушку, когда картины, написанные от имени Ван Гога, продаются за пол миллиона долларов? А тут еще и статуэтку Венеры, находящуюся в коллекции Бонне, предлагают передать музею для выставки частных коллекций. От такого, пожалуй, вряд ли кто откажется – великая честь и слава на весь Париж. Но всю радость от подобного события омрачает необходимость проверки подлинности статуи. Что и говорить, если обман будет обнаружен, то старику Бонне придется попрощаться со свободой на долго.

Кадр из фильма «Как украсть миллион»

Находясь в отчаянии, девушке приходит в голову гениальный план, для осуществления которого ей самой придется пойти на риск и ввязаться в авантюру вместе с таинственным незнакомцем и по совместительству вором. Но что не сделаешь ради любимого папы?

И возвращаясь к вопросу о том, как же украсть миллион, Николь вам посоветует отправляться в музей и искать драгоценный экспонат, который украсть проще, чем купюры в банке, уж поверьте!

Фильм настолько непредсказуем, что оторваться от экрана невозможно. Все-таки любит зритель смотреть за тем, как главные герои воплощают в жизнь план ограбления. А смотреть на великолепную игру союза Одри Хепберн и Питера О'Тула можно бесконечно. Легкий для восприятия, с долей юмора и прекрасной актерской игрой – то, что нужно для прекрасного времяпрепровождения.

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