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Постер фильма Дождись темноты
7.8
Киноафиша Фильмы Дождись темноты
7.8

Дождись темноты

, 1967
Wait Until Dark
США / драма, криминал, триллер / 18+
Постер фильма Дождись темноты
7.8

О фильме

В дом Сьюзи, недавно ослепшей в результате автокатастрофы, попадает тряпичная кукла, в которую наркоторговцы зашили крупную партию героина. Содержимое куклы очень хотят заполучить бандиты во главе с убийцей-психопатом Роутом. Слепая девушка беззащитна, лишь в темноте их шансы могут относительно уравняться, поэтому единственная надежда Сьюзи — дождаться темноты…

В ролях

Одри Хепберн
Одри Хепберн
Сьюзи Хендрикс
Алан Аркин
Алан Аркин
Roat Sr.
Ричард Кренна
Mike Talman
Джек Уэстон
Carlino
Саманта Джонс
Саманта Джонс
Lisa
Джули Эрро
Глория
Робби Бенсон
Boy Tossing Ball
Ефрем Цимбалист мл.
Сэм Хендрикс
Жан Дель Вэл
The Old Man
Мел Феррер
French-Canadian Radio Speaker
Мел Феррер
French-Canadian Radio Speaker
Режиссер Теренс Янг
Сценарист Фредерик Нотт, Robert Carrington, Jane-Howard Hammerstein
Композитор Генри Манчини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 26 октября 1967
Дата выхода
19 января 1968 Австрия 12
1 января 1968 Бразилия
12 июля 1968 Великобритания
28 января 1983 Венгрия
26 января 1968 Германия
22 ноября 1968 Ирландия 12
14 апреля 1968 Испания
27 января 1968 Италия
26 октября 1967 Канада 18A
19 июня 1969 Мексика
2 января 1968 Португалия
26 октября 1967 США
24 августа 1968 Уругвай
31 января 1968 Франция
28 июня 1968 Южная Корея
8 мая 1968 Япония
Бюджет $3 000 000
Производство Warner Bros./Seven Arts
Другие названия
Wait Until Dark, Espera la oscuridad, Warte, bis es dunkel ist, Seule dans la nuit, Alliert med mørket, Așteaptă până se întunecă, Čakaj, kým sa zotmie, Čekání do tmy, Čekej do tmy, Chờ Đến Đêm Tối, Doczekać zmroku, Fanget af mørket, Gli occhi della notte, Karanlığa kadar bekle, Kuraku naru made matte, Nattens ögon, Nattensögon, Oota pimeduseni, Os Olhos da Noite, Palauk iki sutems, Perimene mehri na nyhtosei, Sola en la oscuridad, Um Clarão nas Trevas, Várj, míg sötét lesz, Wacht tot het donker wordt, Yksin pimeässä, Περίμενε μέχρι να νυχτώσει, В очакване на мрака, Дождись темноты, Дочекайся темряви, Сачекај до мрака, 奇謀妙計女福星, 暗くなるまで待って, 盲女驚魂記

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
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саундтрек фильма Дождись темноты
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