«Монстры против пришельцев»: Рецензия Киноафиши

Когда-то, в послевоенном американском кинематографе, огромным успехом пользовалась формула «А и В встречаются (знакомятся) с С». Например, в 1948 году Чарльз Бартон поставил известный опус «Бад Эбботт и Лу Костелло встречаются с Франкенштейном», вдохновивший впоследствии Стивена Соммерса на его «Ван Хельсинга». Чуть позже по накатанной схеме Чарльз Ламонт снял «Эбботт и Костелло встречаются с доктором Джекилом и мистером Хайдом», а Эдвард Берндс – «Ребята Боури встречаются с монстрами». Последним, кажется, вдохом этой традиции стал фильм Роба Райнера «Когда Гарри встретил Салли», а последним выдохом – психиатрическое безобразие под названием «Тупой и еще тупее тупого: когда Гарри встретил Ллойда». Зато вместо «А и В встречаются с С» на авансцену вышла другая формула – «А против В». «Чужой против Хищника», «Фредди против Джейсона», разнообразные замысливающиеся проекты вроде «Бэтмена против Супермена». Здесь, конечно, открывается благодатное поле для творчества: 300 спартанцев против Терминатора, Небесный капитан против подводной братвы, Человек-паук против Человека-мотылька, Гарфилд против Штирлица… «Монстры против пришельцев» – кино как раз из этой оперы: тот же «Чужой против Хищника» («чужой» и «пришелец» ведь по-английски одно и то же – alien), только сделанный в духе «Корпорации монстров».

От «Корпорации монстров» свежеизготовленное творение Конрада Вернона и Роба Леттермана (если не считать технических новшеств вроде InTru 3D Movie) отличается в основном двумя вещами. Во-первых, Вернон с Леттерманом склонны к излишней сентиментальности: по крайней мере, 15-метровая крошка Сьюзен со всеми ее мелодраматическими страданиями – явно лишнее звено в этом жизнерадостном зверинце, созданном, как уверяет Леттерман, по образцу грязной дюжины из одноименного произведения. Во-вторых, «Монстры против пришельцев» – настоящий пародийный цитатник, как, в общем-то, и полагается нынешнему мультфильму. Здесь саркастически объяты и знаменитая «Муха» (в обеих ее версиях), скрещенная с историей доктора Франкенштейна, и «Атака 50-футовой женщины», и «День независимости», и «Нападение помидоров-убийц» (недаром персонаж по имени Боб – гибрид генетически модифицированного помидора с химически измененным десертным майонезом), и «Атака клонов» в некой далекой-далекой галактике, и даже «Синоптик» с Николасом Кейджем в главной роли. Не говоря уж о том, что интерьер одного из помещений инопланетной станции очень сильно напоминает яично-коконную колонию Чужих.

Разумеется, авторы «Монстров против пришельцев» не смогли обойти и наиболее волнительные для американского общества острые углы и краеугольные подводные камни. Первым делом досталось президенту, чья должность стараниями Буша-младшего, да, впрочем, и его предшественников, сделалась излюбленным объектом киноострот. У Вернона и Леттермана это трусливый клинический тупица, путающий кнопку кофейного аппарата с ядерной кнопкой, что на финальных титрах приводит к весьма примечательным последствиям. Один из главных афоризмов данного персонажа – «Поднимайте уровень угрозы до коричневого. Мне надо сменить бельишко» – очень напоминает советский фронтовой анекдот про Гитлера, который (узнав на встрече с Муссолини, что итальянский национальный герой Гарибальди, дабы скрыть следы крови, носил красную рубашку) заказал себе желтые штаны. Впрочем, гораздо более объемно мультпрезидента Соединенных Штатов и его администрацию характеризует другой афоризм: «Дать пришельцу вид на жительство – и пусть гордится тем, что он американец». Тут уже фундамент американского общества приобретает космический масштаб не только в прямом, но и в переносном смысле.

Vlad Dracula