Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Джули Уайт
Julie White
Киноафиша
Персоны
Джули Уайт
Джули Уайт
Julie White
Дата рождения
4 июня 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Сан-Диего, США
Популярные фильмы
7.1
Майкл Клейтон
(2007)
7.1
Война миров
(2005)
6.9
Фермер - астронавт
(2007)
Фильмография Джули Уайт
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2022
2012
2011
2007
2005
2002
Все
9
Фильмы
7
Сериалы
2
Актриса
9
Катала
комедия
2022, США
6.9
На старт!
комедия
2012, США
6.5
Привет, мне пора
Hello I Must Be Going
мелодрама, комедия, драма
2012, США
Смотреть трейлер
4.6
Наизнанку
Inside Out
криминал, драма
2011, США
6.9
Фермер - астронавт
The Astronaut Farmer
драма, приключения
2007, США
7.1
Майкл Клейтон
Michael Clayton
драма, триллер
2007, США
Смотреть трейлер
6.7
Дневники няни
The Nanny Diaries
мелодрама, комедия, драма
2007, США
Рецензия
7.1
Война миров
War Of The Worlds
триллер, фантастика, драма
2005, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.1
Шлепни ее, она француженка
Slap Her, She's French!
мелодрама, комедия
2002, Германия / Великобритания / США
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667