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Монстры против пришельцев
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Monsters vs. Aliens
Монстры против пришельцев
2009 / США
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7.1
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113
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Переводчик
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