Фильмы
Трейлеры фильма «Изгой»
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Что значит «мордюк» и «березина команит»? Контрабандисты в «Бриллиантовой руке» говорили не просто на тарабарщине
Это что, точка? Финальная сцена «Последнего обряда» трогательно завершила историю Уорренов — объясняем концовку
«Индийские сериалы отдыхают!»: зрители посмотрели анонс к 4 сезону «Клюквенного щербета» и разнесли его в пух и прах
Самый ожидаемый сериал РФ вернется в 2026-м: в «Первом отделе-5» Брагин раскроет тайну из прошлого, а Шибанов застрянет меж двух огней
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»
«Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов
Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова
Толкиен такого не писал: Фродо в чулках, а посох Гэндальфа на подзарядке — ляпы в первом «Властелине колец», которые невозможно развидеть
От этих спойлеров по «Рассказу служанки» болит сердце: а многие живут в таком кошмаре и без сериала
Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны
«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам
