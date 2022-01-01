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Сказ про то, как царь Петр арапа женил
Сказ про то, как царь Петр арапа женил, 1976: актеры и роли
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
1976 / СССР
7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Сказ про то, как царь Петр арапа женил, 1976: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Митта
Alexander Mitta
В ролях
Владимир Высоцкий
Vladimir Vysotsky
Алексей Петренко
Иван Рыжов
Ирина Мазуркевич
Михаил Кокшенов
Женя Митта
Семен Морозов
Валерий Золотухин
Михаил Глузский
Олег Табаков
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