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Ирина Мазуркевич
Ирина Мазуркевич
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Ирина Мазуркевич
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Дата рождения
20 августа 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Ирина Мазуркевич
Родилась 20 августа 1958 года. Мозырь, СССР (Беларусь).
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Фильмография Ирина Мазуркевич
Три сестры
драма
2017, Россия
5.0
Все будет хорошо
мелодрама
1995, Россия
6.0
Предлагаю руку и сердце
драма
1988, СССР
5.0
Залив счастья
биография
1987, СССР
4.0
О бедном гусаре замолвите слово
мелодрама, исторический, комедия, мюзикл
1980, СССР
0.0
Трое в лодке, не считая собаки
комедия, мюзикл
1979, СССР
7.0
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
мелодрама, мюзикл
1976, СССР
7.0
Чудо с косичками
спорт, драма
1974, СССР
6.0
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