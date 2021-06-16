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Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Vladimir Vysotsky
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Владимир Высоцкий
Vladimir Vysotsky
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Дата рождения
25 января 1938
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
25 июля 1980
Карьера
Актер
Биография Владимир Высоцкий
Родился 25 января 1938 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Владимир Высоцкий
Маленькие трагедии
драма
1979, СССР
8.0
Место встречи изменить нельзя
криминал, детектив, боевик
1979, СССР
8.0
Сказ про то, как царь Петр арапа женил
мелодрама, мюзикл
1976, СССР
7.0
Единственная
мелодрама
1975, СССР
6.0
Плохой хороший человек
драма, исторический
1973, СССР
7.0
Остановите Потапова!
мелодрама, короткометражный
1973, СССР
7.0
Опасные гастроли
исторический, боевик
1969, СССР
6.0
Служили два товарища
военный, драма
1968, СССР
8.0
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