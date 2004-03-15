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Иван Рыжов
Иван Рыжов
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Иван Рыжов
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Дата рождения
25 января 1913
Возраст
91 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
15 марта 2004
Карьера
Актер
Биография Иван Рыжов
Родился 25 января 1913 года. Зелёная Слобода, Московская губерния, Российская империя (Россия).
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Фильмография Иван Рыжов
Орел и решка
мелодрама, комедия
1995, Россия
7.0
Однолюбы
драма
1982, СССР
6.0
Яблоко на ладони
мелодрама
1981, СССР
5.0
Экипаж
боевик, драма
1980, СССР
7.0
Дюма на Кавказе
комедия
1979, СССР
6.0
Вас ожидает гражданка Никанорова
мелодрама, драма, комедия
1978, СССР
6.0
Целуются зори
комедия
1978, СССР
6.0
Позови меня в даль светлую
драма
1977, СССР
0.0
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