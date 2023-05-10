Николас Кейдж и Билл Скарсгард сыграют в сиквеле «Оружейного барона»

Криминальный триллер с Николасом Кейджем «Оружейный барон» (2005) получит сиквел. Как передает Variety, вместе с центральной звездой первой части в продолжении снимется Билл Скарсгард. В новом фильме звезда дилогии «Оно» и «Джона Уика 4» сыграет сына протагониста. Сиквел получил название «Оружейные бароны».

Оригинальный фильм повествует о скомпрометированном торговце оружием по имени Юрий Орлов (Кейдж), который пытается сохранить семью и избежать преследования Интерпола. По сюжету сиквела, главный герой выясняет, что у него есть взрослый внебрачный сын по имени Антон (Скарсгард). Последний пошел по стопам отца и пытается превзойти родителя, предлагая клиентам не только огнестрел и взрывчатку, но и более расширенный спектр услуг. Между героями возникает непреодолимый конфликт, из-за которого Антон собирает на Ближнем Востоке целую армию наемников. В итоге между отцом и сыном начнется серьезная борьба за власть, а остроты ей добавит любовь к одной и той же женщине.

Режиссером и сценаристом выступает создатель оригинала Эндрю Никкол. Сейчас права на проект продают международным прокатчикам. Съемки начнутся осенью этого года.