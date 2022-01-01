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Оружейный барон
Оружейный барон, 2005: актеры и роли
Lord of War
Оружейный барон
2005 / США
7.4
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Оружейный барон, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Никкол
Andrew Niccol
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Итан Хоук
Ethan Hawke
Джаред Лето
Jared Leto
Бриджет Мойнэхэн
Bridget Moynahan
Имонн Уокер
Eamonn Walker
Иэн Холм
Ian Holm
Самми Ротиби
Налу Трипикян
Патрик Уолтон-мл.
Patrick Walton Jr.
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