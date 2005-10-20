6.9Weather Man
Синоптик, 2005
США / драма / 18+
О фильме
Синоптик из Чикаго получает шанс вырасти по карьерной лестнице: его приглашают в крупное нью-йоркское теле-шоу. Но прежде чем он сможет отправиться туда, ему предстоит утрясти отношения с бывшей женой и сыном...
В ролях
Дэвид Дарлоу
Chris Marrs
DMV Guy
Dina Facklis
Andrea
Режиссер Гор Вербински
Сценарист Стив Конрад
Композитор Ханс Циммер
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 2 марта 2006
Премьера в мире 20 октября 2005
Дата выхода
|20 октября 2005
|Россия
|UPI
|18+
|23 марта 2006
|Австралия
|3 марта 2006
|Великобритания
|2 марта 2006
|Германия
|1 декабря 2005
|Греция
|17 марта 2006
|Дания
|3 марта 2006
|Ирландия
|16
|3 марта 2006
|Италия
|20 октября 2005
|Казахстан
|20 октября 2005
|США
|20 октября 2005
|Украина
|30 ноября 2005
|Франция
|20 октября 2005
|Швеция
|15
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $19 126 398
Производство Paramount Pictures, Escape Artists, Kumar Mobiliengesellschaft mbH & Co. Projekt Nr. 2 KG
Другие названия
The Weather Man, El sol de cada mañana, Monsieur Météo, Синоптик, Az időjós, Ehei o kairos gyrismata, El hombre del tiempo, El Weather Man - El sol de cada mañana, Fırtınalı Hayatlar, Hạnh Phúc Mong Manh, Ilmateadustaja, Meteorologul, O Homem do Tempo, O Sol de Cada Manhã, Oru pranešejas, Pan Rosnička, Pán Rosnička, Prognostičar, Prognoza na życie, Säämies, The Weather Man - L'uomo delle previsioni, Vremenar, Έχει ο καιρός γυρίσματα, Синоптикът, ニコラス・ケイジのウェザーマン, 氣象人, L'uomo delle previsioni, Sinoptik
Обновлено 8 декабря 2020
Цитаты
Dave Spritz Я помню, как однажды представлял, какой будет моя жизнь, каким буду я. Воображал, что у меня будут все эти качества — сильные, положительные, которые люди могут заметить через всю комнату. Но с течением времени немногие из них стали действительно моими. И все возможности, которые мне открывались, все те люди, которыми я мог бы стать, с каждым годом сокращались всё больше и больше. Пока не осталась только одна — тот, кем я есть. А я — синоптик.
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