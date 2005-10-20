Dave Spritz Я помню, как однажды представлял, какой будет моя жизнь, каким буду я. Воображал, что у меня будут все эти качества — сильные, положительные, которые люди могут заметить через всю комнату. Но с течением времени немногие из них стали действительно моими. И все возможности, которые мне открывались, все те люди, которыми я мог бы стать, с каждым годом сокращались всё больше и больше. Пока не осталась только одна — тот, кем я есть. А я — синоптик.