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Постер фильма Синоптик
6.9
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6.9

Синоптик

, 2005
Weather Man
США / драма / 18+
Постер фильма Синоптик
6.9

О фильме

Синоптик из Чикаго получает шанс вырасти по карьерной лестнице: его приглашают в крупное нью-йоркское теле-шоу. Но прежде чем он сможет отправиться туда, ему предстоит утрясти отношения с бывшей женой и сыном...

В ролях

Николас Кейдж
Николас Кейдж
David Spritz
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Robert Spritzel
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Noreen
Гемменне де ла Пенья
Shelly
Николас Холт
Николас Холт
Mike
Майкл Рисполи
Майкл Рисполи
Russ
Джудит МакКоннелл
Lauren
Дэвид Дарлоу
Майк Бакарелла
Гил Беллоуз
Гил Беллоуз
Don
Chris Marrs
DMV Guy
Dina Facklis
Andrea
Режиссер Гор Вербински
Сценарист Стив Конрад
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 2 марта 2006
Премьера в мире 20 октября 2005
Дата выхода
20 октября 2005 Россия UPI 18+
23 марта 2006 Австралия
3 марта 2006 Великобритания
2 марта 2006 Германия
1 декабря 2005 Греция
17 марта 2006 Дания
3 марта 2006 Ирландия 16
3 марта 2006 Италия
20 октября 2005 Казахстан
20 октября 2005 США
20 октября 2005 Украина
30 ноября 2005 Франция
20 октября 2005 Швеция 15
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $19 126 398
Производство Paramount Pictures, Escape Artists, Kumar Mobiliengesellschaft mbH & Co. Projekt Nr. 2 KG
Другие названия
The Weather Man, El sol de cada mañana, Monsieur Météo, Синоптик, Az időjós, Ehei o kairos gyrismata, El hombre del tiempo, El Weather Man - El sol de cada mañana, Fırtınalı Hayatlar, Hạnh Phúc Mong Manh, Ilmateadustaja, Meteorologul, O Homem do Tempo, O Sol de Cada Manhã, Oru pranešejas, Pan Rosnička, Pán Rosnička, Prognostičar, Prognoza na życie, Säämies, The Weather Man - L'uomo delle previsioni, Vremenar, Έχει ο καιρός γυρίσματα, Синоптикът, ニコラス・ケイジのウェザーマン, 氣象人, L'uomo delle previsioni, Sinoptik

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 8 декабря 2020

Цитаты

Dave Spritz Я помню, как однажды представлял, какой будет моя жизнь, каким буду я. Воображал, что у меня будут все эти качества — сильные, положительные, которые люди могут заметить через всю комнату. Но с течением времени немногие из них стали действительно моими. И все возможности, которые мне открывались, все те люди, которыми я мог бы стать, с каждым годом сокращались всё больше и больше. Пока не осталась только одна — тот, кем я есть. А я — синоптик.

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