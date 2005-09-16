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Poster of Lord of War
7.6
Kinoafisha Films Lord of War
7.6

Lord of War

, 2005
Lord of War
USA / Drama, Thriller, Action / 18+
Poster of Lord of War
7.6

Cast

Nicolas Cage
Nicolas Cage
Yuri Orlov
Ethan Hawke
Ethan Hawke
Jack Valentine
Jared Leto
Jared Leto
Vitaly Orlov
Bridget Moynahan
Bridget Moynahan
Ava Fontaine
Eamonn Walker
Eamonn Walker
Ian Holm
Ian Holm
Nalu Tripician
Patrick Walton Jr.
Sammi Rotibi
Sammi Rotibi
Shake Tukhmanyan
Irina Orlov
Jean-Pierre Nshanian
Anatoly Orlov
Jared Burke
Ukrainian Mobster
Director Andrew Niccol
Writer Andrew Niccol
Composer Antonio Pinto
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2005
Online premiere 1 October 2019
World premiere 16 September 2005
Release date
2 February 2006 Russia 16+
1 June 2006 Argentina
2 February 2006 Australia
16 February 2006 Austria
2 February 2006 Belarus
28 December 2005 Belgium
14 October 2005 Brazil
18 November 2005 Bulgaria
16 September 2005 Canada
26 October 2006 Chile
12 January 2006 Czechia
2 December 2005 Denmark
1 March 2006 Egypt
23 December 2005 Estonia
18 November 2005 Finland
4 January 2006 France
16 February 2006 Germany
14 October 2005 Great Britain
6 October 2005 Greece
20 October 2005 Hong Kong
23 March 2006 Hungary
18 November 2005 Iceland
14 October 2005 Ireland
17 November 2005 Israel
18 November 2005 Italy
17 December 2005 Japan
2 February 2006 Kazakhstan
1 February 2006 Kuwait
23 December 2005 Latvia
2 December 2005 Luxembourg
24 February 2006 Mexico
3 November 2005 Netherlands
11 November 2005 Norway
9 June 2006 Panama
12 October 2005 Philippines
4 November 2005 Poland
27 October 2005 Portugal
3 March 2006 Romania
13 April 2006 Slovakia
22 June 2006 Slovenia
9 December 2005 South Africa
18 November 2005 South Korea
30 June 2006 Spain
11 November 2005 Sweden
18 November 2005 Switzerland
21 October 2005 Taiwan
14 October 2005 Turkey
16 September 2005 USA
15 December 2005 Ukraine
6 October 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $72,617,068
Production Entertainment Manufacturing Company, VIP 3 Medienfonds, Ascendant Pictures
Also known as
Lord of War, El señor de la guerra, Hombre peligroso, El senyor de la guerra, Fegyvernepper, Gospodar rata, Gospodar vojne, Kara kungs, Karo dievas, Kyriarhos tou paihnidiou, Le seigneur de guerre, Lord of War - Händler des Todes, Lordul razboiului, O Senhor da Guerra, O Senhor das Armas, O señor da guerra, Obchodník se smrtí, Obchodník so smrtou, Pan życia i śmierci, Savaş Tanrısı, Sõjajumal, Traficantul de arme, Trùm Chiến Tranh, Κυρίαρχος του παιχνιδιού, Господар рата, Збройний барон, Оружейный барон, Цар на войната, ロード・オブ・ウォー, 战争之王, 軍火之王, Oruzheynyy baron, Zbroynyy baron, Kyríarchos tou Paichnidioú

Film rating

7.6
Rate 21 votes
7.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  880 In the Drama genre  413 In the Thriller genre  163 In the Action genre  201 In films of USA  558 In films of 2005  15
Updated 15 December 2023

Quotes

Yuri Orlov [first lines, to the camera] There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every twelve people on the planet. The only question is: How do we arm the other 11?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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