|2 February 2006
|Russia
|16+
|1 June 2006
|Argentina
|2 February 2006
|Australia
|16 February 2006
|Austria
|2 February 2006
|Belarus
|28 December 2005
|Belgium
|14 October 2005
|Brazil
|18 November 2005
|Bulgaria
|16 September 2005
|Canada
|26 October 2006
|Chile
|12 January 2006
|Czechia
|2 December 2005
|Denmark
|1 March 2006
|Egypt
|23 December 2005
|Estonia
|18 November 2005
|Finland
|4 January 2006
|France
|16 February 2006
|Germany
|14 October 2005
|Great Britain
|6 October 2005
|Greece
|20 October 2005
|Hong Kong
|23 March 2006
|Hungary
|18 November 2005
|Iceland
|14 October 2005
|Ireland
|17 November 2005
|Israel
|18 November 2005
|Italy
|17 December 2005
|Japan
|2 February 2006
|Kazakhstan
|1 February 2006
|Kuwait
|23 December 2005
|Latvia
|2 December 2005
|Luxembourg
|24 February 2006
|Mexico
|3 November 2005
|Netherlands
|11 November 2005
|Norway
|9 June 2006
|Panama
|12 October 2005
|Philippines
|4 November 2005
|Poland
|27 October 2005
|Portugal
|3 March 2006
|Romania
|13 April 2006
|Slovakia
|22 June 2006
|Slovenia
|9 December 2005
|South Africa
|18 November 2005
|South Korea
|30 June 2006
|Spain
|11 November 2005
|Sweden
|18 November 2005
|Switzerland
|21 October 2005
|Taiwan
|14 October 2005
|Turkey
|16 September 2005
|USA
|15 December 2005
|Ukraine
|6 October 2006
|Venezuela