Also known as

Lord of War, El señor de la guerra, Hombre peligroso, El senyor de la guerra, Fegyvernepper, Gospodar rata, Gospodar vojne, Kara kungs, Karo dievas, Kyriarhos tou paihnidiou, Le seigneur de guerre, Lord of War - Händler des Todes, Lordul razboiului, O Senhor da Guerra, O Senhor das Armas, O señor da guerra, Obchodník se smrtí, Obchodník so smrtou, Pan życia i śmierci, Savaş Tanrısı, Sõjajumal, Traficantul de arme, Trùm Chiến Tranh, Κυρίαρχος του παιχνιδιού, Господар рата, Збройний барон, Оружейный барон, Цар на войната, ロード・オブ・ウォー, 战争之王, 軍火之王, Oruzheynyy baron, Zbroynyy baron, Kyríarchos tou Paichnidioú

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