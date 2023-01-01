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Кит Киттредж: Загадка американской девочки Кит Киттредж: Загадка американской девочки
Киноафиша Фильмы Кит Киттредж: Загадка американской девочки Кит Киттредж: Загадка американской девочки, 2008: актеры и роли
Kit Kittredge: An American Girl Кит Киттредж: Загадка американской девочки 2008 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Кит Киттредж: Загадка американской девочки, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Патриция Розема Патриция Розема Patricia Rozema
В ролях
Эбигэйл Бреслин Эбигэйл Бреслин Abigail Breslin Джоан Кьюсак Джоан Кьюсак Joan Cusack Крис О'Дауд Chris O'Dowd Макс Тьерье Стэнли Туччи Стэнли Туччи Stanley Tucci Джулия Ормонд Джулия Ормонд Julia Ormond Джейн Краковски Джейн Краковски Jane Krakowski Крис О'Доннелл Крис О'Доннелл Chris O'Donnell
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