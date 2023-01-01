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Кит Киттредж: Загадка американской девочки
Кит Киттредж: Загадка американской девочки, 2008: актеры и роли
Kit Kittredge: An American Girl
Кит Киттредж: Загадка американской девочки
2008 / США
8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Кит Киттредж: Загадка американской девочки, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Патриция Розема
Patricia Rozema
В ролях
Эбигэйл Бреслин
Abigail Breslin
Джоан Кьюсак
Joan Cusack
Крис О'Дауд
Chris O'Dowd
Макс Тьерье
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Джулия Ормонд
Julia Ormond
Джейн Краковски
Jane Krakowski
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
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