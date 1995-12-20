Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мэдж Синклер
Madge Sinclair
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Персоны
Мэдж Синклер
Мэдж Синклер
Madge Sinclair
Дата рождения
28 апреля 1938
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
20 декабря 1995
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.7
Король Лев
(1994)
Билеты
7.8
Байки из склепа
(1989)
7.5
Конрак
(1974)
Фильмография Мэдж Синклер
8.7
Король Лев
The Lion King
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
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Билеты
7.8
Байки из склепа
комедия, фэнтези, ужасы
1989, США
7.2
Поездка в Америку
Coming to America
мелодрама, комедия
1988, США
6.7
Конвой
Convoy
драма, боевик
1978, США / Великобритания
7.5
Конрак
Conrack
драма
1974, США
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