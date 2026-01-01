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Мойра Келли
Мойра Келли Moira Kelly
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Мойра Келли

Moira Kelly

Дата рождения
6 марта 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Актер озвучки

Популярные фильмы

Король Лев 8.7
Король Лев (1994)
Холм одного дерева 7.9
Холм одного дерева (2003)
Ординатор 7.7
Ординатор (2018)

Фильмография Мойра Келли

Ирландская любовь 6.5
Ирландская любовь Love of the Irish
мелодрама 2025, Ирландия / США
Цитадель 6.1
Цитадель
боевик, триллер 2023, США
Ординатор 7.7
Ординатор
драма, триллер 2018, США
До смерти красива 7.3
До смерти красива
драма, комедия 2009, США
Король Лев 3: Акуна Матата 6.5
Король Лев 3: Акуна Матата The Lion King 1½
анимация, семейный, приключения 2004, Австралия / США
Холм одного дерева 7.9
Холм одного дерева
драма 2003, США
Безопасность вещей 5.8
Безопасность вещей The Safety of Objects
драма 2001, США / Великобритания
Честная куртизанка 7.3
Честная куртизанка Dangerous Beauty
драма, мелодрама, биография 1998, США
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