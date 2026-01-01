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Мойра Келли
Moira Kelly
Киноафиша
Персоны
Мойра Келли
Мойра Келли
Moira Kelly
Дата рождения
6 марта 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.7
Король Лев
(1994)
Билеты
7.9
Холм одного дерева
(2003)
7.7
Ординатор
(2018)
Фильмография Мойра Келли
6.5
Ирландская любовь
Love of the Irish
мелодрама
2025, Ирландия / США
6.1
Цитадель
боевик, триллер
2023, США
7.7
Ординатор
драма, триллер
2018, США
7.3
До смерти красива
драма, комедия
2009, США
6.5
Король Лев 3: Акуна Матата
The Lion King 1½
анимация, семейный, приключения
2004, Австралия / США
7.9
Холм одного дерева
драма
2003, США
5.8
Безопасность вещей
The Safety of Objects
драма
2001, США / Великобритания
7.3
Честная куртизанка
Dangerous Beauty
драма, мелодрама, биография
1998, США
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