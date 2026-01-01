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Фильмография
Никета Каламе
Niketa Calame-Harris
Киноафиша
Персоны
Никета Каламе
Никета Каламе
Niketa Calame-Harris
Дата рождения
10 ноября 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Путешественник
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.7
Король Лев
(1994)
Билеты
Фильмография Никета Каламе
8.7
Король Лев
The Lion King
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
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